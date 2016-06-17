Сбербанк окажет поддержку GM-АВТОВАЗ по проекту новой Chevrolet Niva

Сбербанк окажет поддержку GM-АВТОВАЗ по проекту выпуска в Тольятти автомобилей Chevrolet Niva нового поколения. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между правительством Самарской области и Сбербанком.

Как пишет агентство «ТАСС», ситуация с этим проектом обсуждалась 6 июня на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Глава государства дал поручение в течение июня определить нового инвестора, который сможет открыть кредитную линию на приемлемых условиях. Согласно подписанному на ПМЭФ-2016 документу, поддержку GM-АВТОВАЗ окажет Сбербанк.

Как подчеркнул ранее Николай Меркушкин, проект выпуска в Тольятти новой Chevrolet Niva имеет особое значение в условиях нынешнего спада на отечественном рынке, так как значительные объемы новой модели планируется поставлять на экспорт. По словам губернатора, для реализации проекта предприятию необходим кредит в размере 12 - 14 млрд рублей.

Строительство завода GM-АВТОВАЗ по выпуску автомобилей Chevrolet Niva нового поколения было начато в Тольятти в июне 2013 года. Проект предполагает создание на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» корпуса кузовного и прессового производств, а также инженерной лаборатории и логистического центра. Заявленная мощность – 120 тысяч кузовов. Первоначально серийный выпуск планировалось начать в декабре 2015 года, затем его перенесли на 2016 год.

Весной 2015 года строительство завода было приостановлено. Работы по проекту из-за финансовых проблем были заморожены на неопределенный срок. Как сообщили ранее в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, предприятие ведет активную работу с банками по получению кредита для возобновления работ по проекту.