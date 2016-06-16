Стала известна цена самой дорогой комплектации LADA Vesta

АВТОВАЗ выпустил ограниченную партию LADA Vesta в новой комплектации с четырьмя подушками безопасности и климат-контролем. Эти автомобили предназначены для оценки спроса на автомобиль с расширенным пакетом опций.

Как сообщает портал «Колеса.ру», цена на новую комплектацию LADA Vesta со 106-сильным двигателем и механической коробкой передач начинается от 669 тыс. рублей, версия на «роботе» обойдется минимум в 694 тыс. рублей. Получается, что две боковые подушки безопасности и климат-система, установленная вместо кондиционера, добавили к стоимости автомобиля в исполнении «Люкс» с пакетом «Мультимедиа» 22 тыс. рублей.

В настоящее время LADA Vesta можно купить в 13-ти комплектациях. Цена самой доступной – от 529 тыс. рублей. Для модели предлагается единственный мотор объемом 1.6 литра и мощностью 106 л.с., в пару к которому можно выбрать как МКП, так и роботизированную трансмиссию. По предварительной информации, этим летом седан получит 122-сильный двигатель объемом 1.8 литра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2016 года LADA Vesta вошла в ТОП-5 самых продаваемых моделей в России – с начала было продано 17766 седанов. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», это вторая по популярности модель АВТОВАЗа после LADA Granta.



