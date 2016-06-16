В России обнулят пошлины на часть комплектующих для газомоторных автомобилей

Евразийская экономическая комиссия решила обнулить с сентября 2016-го до конца 2020 года 3-процентные ввозные таможенные пошлины на газовые форсунки для подачи топлива в цилиндры двигателей, использующих природный газ в качестве моторного топлива. На совет ЕЭК будет вынесен вопрос о временном обнулении пошлин еще ряда комплектующих, сообщила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Обнулить пошлины предложила российская сторона, сказал газете «Ведомости» представитель ЕЭК. По его словам, это может коснуться также газовых редукторов, газовых баллонов, некоторых видов арматуры и других компонентов. На них сейчас действуют ввозные пошлины в размере 9-11,9%. Рассматриваемые компоненты входят в состав комплектов газобаллонного оборудования и составляют 26% для «Группы ГАЗ» и 84% для КАМАЗа от стоимости всего комплекта газобаллонного оборудования, говорит представитель Минэкономразвития.

В используемых комплектах газобаллонного оборудования на импортные компоненты приходится примерно 90% и обнуление пошлин позволит снизить издержки, возросшие из-за девальвации рубля, и удержать рост цен на газомоторную технику, говорит представитель КАМАЗа. Такие автомобили дороже «обычных» на 10-20%, но за счет использования в качестве топлива газа в 2 раза дешевле по сравнению с дизелем, замечает он. Развитие местного производства компонентов для газобаллонного оборудования идет медленно из-за небольших объемов выпускаемой газомоторной техники. В 2015 году заводом выпущено 29 тысяч грузовиков, из них более 1000 – газомоторных. Всего на долю газомоторной техники, включая автобусы, приходится до 5% производства группы, в течение 5-7 лет этот показатель планируется увеличить до 25%. Обнуление пошлин на компоненты позволит снизить их стоимость на период освоения производства этих деталей в нашей стране, комментирует представитель «Группы ГАЗ».

Обнуление пошлин на компоненты будет еще одной мерой поддержки, говорит сотрудник автоконцерна. Правительство субсидирует часть затрат при закупке газомоторной техники регионами – на эту программу в 2016 году выделено 3,3 млрд рублей. Но поддержки автопроизводителей недостаточно – нужна полноценная заправочная инфраструктура, подчеркивают участники отрасли. Сейчас заправок мало, поэтому основные потребители газомоторной техники – госструктуры, муниципалитеты.

Сегодня в России более 270 АГНКС (автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций), 216 из них – в управлении группы «Газпром», приводит данные представитель «Газпром газомоторное топливо». «Планируется, что к концу 2018 году федеральная сеть АГНКС будет насчитывать порядка 470 станций, что позволит создать единую федеральную газозаправочную сеть», – говорит собеседник. По его словам, для загрузки действующих и строящихся АГНКС требуется прирост газомоторной техники на 15-20 тысяч единиц в год. Пока объемы скромнее: в 2015 году в нашей стране были проданы 3172 машины, работающие на природном газе, из них 3044 штуки – российского производства. По количеству потребителей газомоторного топлива – около 140 тысяч автомобилей – Россия находится на 20-м месте. Бензин занимает 60,3% российского рынка моторного топлива, дизель – 37,1%, сжиженный углеводородный газ – 2,1%, компримированный природный газ – 0,5%, по данным «Газпром газомоторное топливо».