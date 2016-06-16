АВТОВАЗ отзывает около 7,5 тыс. автомобилей LADA Largus

АВТОВАЗ 15 июня объявил о проведении отзыва 7445 автомобилей LADA Largus, реализованных c 16 ноября 2015 года по настоящее время. На автомобилях, подпадающих под отзыв возможно оплавление провода реле включения вентилятора охлаждения (для автомобилей в комплектации с двигателем К4М), сообщает пресс-служба Росстандарта.



Уполномоченные дилеры АВТОВАЗа уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под указанный отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена замена отвода жгута проводников, исключающая оплавление провода. При наличии следов оплавления на проводах, будет произведена замена жгута проводов в сборе на новый. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



