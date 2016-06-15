Nissan в мае снизил продажи в России на 31% | АВТОСТАТ

Nissan в мае снизил продажи в России на 31%

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Nissan dealer 2

Российские дилеры Nissan в мае реализовали 5114 автомобилей – на 31,1% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2016 года в России было продано 30315 автомобилей Nissan, что на 27,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля японской марки составила 5,5%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в мае остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 24,3% до 1564 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail – на этой модели остановили свой выбор 1517 покупателей (-58%). Замыкает тройку бестселлеров марки на этот раз Nissan Terrano с показателем 1022 реализованных машины (+84,8%).

Теги: продажиnissan

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