КАМАЗ озвучил план продаж на июнь

КАМАЗ в июне планирует продать на российском рынке 1,8 тыс. автомобилей, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. На экспорт предприятие намерено поставить 450 грузовиков, пишет агентство «Финмаркет». При этом топ-менеджер отметил, что компания производит автомобили «с запасом».

«Мы делаем больше, потому что у нас в августе корпоративный отпуск, и мы формируем склад на август», – добавил он, отметив однако, что компания так и не вышла на полный график работы в июне, как планировала, оставив два дополнительных выходных. Как сообщалось, вторая часть корпоративного отпуска компании намечена на период 8 - 21 августа, первая была 11 - 24 января.

Комментируя прогноз на июль, С. Когогин отметил, что «июль у нас уже практически укомплектован заказами, и мы будем работать». Вместе с тем он не стал прогнозировать ситуацию после корпоративного отпуска. «После отпуска вообще ничего прогнозировать не берусь. Там вполне возможно придется работать даже с увеличением темпа сборки», – пояснил гендиректор КАМАЗа.

Топ-менеджер также подтвердил ранее озвученный план продаж на 2016 год – бизнес-план КАМАЗа предусматривает продажу 32 тыс. автомобилей, из них 25 тыс. планируется реализовать на российском рынке, 7 тыс. – на рынках зарубежных стран.

Между тем, с начала 2016 года КАМАЗ увеличил экспорт на 16% благодаря росту числа продаж в арабских и африканских странах, сообщил Сергей Когогин. «Сейчас летние месяцы нас немножко притормаживают, подошли крупные контракты, нагрузка пойдет с августа-сентября», – добавил он. По его словам, наиболее активно грузовики «КАМАЗ» закупает Вьетнам, пишет газета «Ведомости». «Мы потеряли СНГ, так как Украина для нас закончилась, а в Казахстане падение спроса, но потерю СНГ мы заместили и переориентировались на дальнее зарубежье», – пояснил Сергей Когогин.