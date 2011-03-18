Катастрофа в Японии может отсрочить продажу АВТОВАЗа

Переговоры акционеров АВТОВАЗа и альянса Renault-Nissan приостановлены из-за событий в Японии, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. После землетрясения и цунами в Японии на прошлой неделе Nissan, как и ряд других японских автопроизводителей, сообщил о прекращении работы трех из четырех сборочных заводов на территории Японии. По подсчетам Goldman Sachs, остановка производства обойдется Nissan в 2 млрд. иен, сообщает агентство Reuters.

Между тем, стало известно, что Nissan ведет переговоры с акционерами АВТОВАЗа о покупке 25% акций российского автопроизводителя. Об этом сообщил управляющий директор «Тройки Диалог» Сергей Скворцов, отметив, что Renault останется владельцем контрольного пакета акций АВТОВАЗа, пишет «Газета.Ru». При этом стоимость доли в российской компании для Nissan пока не утверждена.

Ранее С.Чемезов сообщал, что Nissan в 2011 году может купить 10% акций АВТОВАЗа у «Тройки Диалог» и «Ростехнологий». По словам главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, Renault-Nissan хотел бы иметь контрольный пакет в АВТОВАЗе после всех его допэмиссий (к концу 2012 года).