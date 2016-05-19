ГК «Рольф» подтверждает финансовую устойчивость и готовится к IPO

Рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг ГК «Рольф» до уровня B1 с B2, а также рейтинг вероятности дефолта до уровня B1-PD с B2-PD. Это означает, что операционная деятельность ГК «Рольф» продолжает оставаться эффективной на фоне падающего автомобильного рынка, а сама компания устойчива к рыночным циклам. Новый рейтинг также подтверждает ликвидность и кредитоспособсность компании, а значит, предоставит новые возможности по улучшению условий кредитования и расширению спектра инвесторов, тем более что ГК «Рольф» неоднократно вплотную подходила к процедуре публичного размещения акций (IPO).

Председатель совета директоров ГК «Рольф» Игорь Салита прокомментировал аналитическому агентству «АВТОСТАТ» позицию Группы и объяснил, что повышение рейтинга до B1 отражает позитивный тренд в развитии холдинга, его финансовом состоянии и качестве корпоративного управления. По его словам, прибыль компании стабильно растет последние пять лет несмотря ни на продолжающееся уже четвертый год падение рынка, ни на рост стоимости кредитов.

«Мы действительно планируем выпуск облигаций и постепенно готовим компанию к IPO, - подтвердил агентству «АВТОСТАТ» г-н Салита. - Выпускать облигации мы будем готовы уже в этом году, но выпустим их только в том случае, если будет необходимость в дополнительном финансировании. Для выхода на IPO нужно сначала принять новую стратегию с учетом последних изменений рынка и расширения нашего бизнеса с приходом «Пеликан-Авто».

По словам топ-менеджера, финансовая стратегия ГК «Рольф» предполагает дальнейшую диверсификацию кредитного портфеля с точки зрения инструментов и источников финансирования и она может быть готова к сентябрю. «Тогда можно будет вернуться к вопросу о времени IPO», - подытожил он.