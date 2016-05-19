УАЗ запустил производство спецавтомобиля для кинологических служб | АВТОСТАТ

УАЗ запустил производство спецавтомобиля для кинологических служб

0

Ульяновский автозавод с мая 2016 года запустил в серийное производство специальный автомобиль «Кинолог». Разработанная модификация изготавливается на базе модели УАЗ «Пикап» и предназначена для эксплуатации в центрах кинологических служб, для транспортировки расчетов со служебными собаками к месту проведения поисково-спасательных или оперативных мероприятий. Автомобиль может использоваться в службах кинологического обеспечения МВД, МЧС, ФСБ, Министерства обороны, ФСО, ФТС.

Специальный автомобиль «Кинолог», оснащенный бензиновым двигателем ЗМЗ, оборудован сигнальной громко-говорящей установкой, фара-искателем с пультом дистанционного управления, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, остекленным отсеком для собак  с дополнительным освещением, цветографической схемой по ГОСТ. Для удобства перевозки в отсеке для собак  предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с дистанционным управлением из салона и автономный испаритель для поддержания микроклимата. На автомобиль установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости, четырехканальная ABS с функциями EBD (распределение тормозных сил) и CPC (препятствие отрыва задней оси от дороги).

Теги: спецавтомобилиуаз

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно