УАЗ запустил производство спецавтомобиля для кинологических служб

Ульяновский автозавод с мая 2016 года запустил в серийное производство специальный автомобиль «Кинолог». Разработанная модификация изготавливается на базе модели УАЗ «Пикап» и предназначена для эксплуатации в центрах кинологических служб, для транспортировки расчетов со служебными собаками к месту проведения поисково-спасательных или оперативных мероприятий. Автомобиль может использоваться в службах кинологического обеспечения МВД, МЧС, ФСБ, Министерства обороны, ФСО, ФТС.

Специальный автомобиль «Кинолог», оснащенный бензиновым двигателем ЗМЗ, оборудован сигнальной громко-говорящей установкой, фара-искателем с пультом дистанционного управления, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, остекленным отсеком для собак с дополнительным освещением, цветографической схемой по ГОСТ. Для удобства перевозки в отсеке для собак предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с дистанционным управлением из салона и автономный испаритель для поддержания микроклимата. На автомобиль установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости, четырехканальная ABS с функциями EBD (распределение тормозных сил) и CPC (препятствие отрыва задней оси от дороги).