Dongfeng объявил скидки на модель DFM H30 Cross

Компания «Дунфэн Мотор Рус» объявила специальные цены на автомобили DFM 2016 года выпуска, которые будут действовать до конца июня. Количество автомобилей, участвующих в акции ограничено, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

Так, хэтчбек с увеличенным дорожным просветом DFM H30 Cross доступен со скидкой в 20-30 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В результате этот автомобиль с механической коробкой передач в комплектации Comfort можно приобрести за 619 тысяч рублей, с автоматической трансмиссией в версии Luxury – за 689 тысяч рублей.



Кроме этого, предлагается специальная кредитная программа в рамках «DFM Finance» с ежемесячным платежом 5555 рублей, которая распространяется на автомобили 2015 года выпуска.

По итогам четырех месяцев 2016 года российские дилеры DFM реализовали 440 автомобилей – на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2016 году компания «Дунфэн Мотор Рус» планирует реализовать в России около 2 тысяч автомобилей DFM. Напомним, в настоящее время модельный ряд DFM в России включает две легковые модели – седан S30 и хэтчбек H30 Cross. Летом 2016 года на российском рынке должны появиться кроссовер АХ7 и седан класса «В+» А30, которые в настоящее время проходят сертификацию.