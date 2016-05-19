КАМАЗ укрепляет позиции на кубинском рынке

КАМАЗ и республика Куба в апреле заключили контракт на поставку автотехники, запчастей и оборудования в рамках развития проектов по организации на Острове Свободы сети ремонтных заводов. Главная цель – восстановление парка автотехники «КАМАЗ». Документ предусматривает российское финансирование и должен вступить в силу после подписания межбанковских соглашений, основные параметры которых также были согласованы и подписаны представителями ЭКСАР и Нацбанка Кубы (BNC) в ходе апрельского визита, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Год назад в Казани был подписан Протокол о намерениях между КАМАЗом и кубинской группой предприятий машиностроения «Гесиме». На данный момент прорабатываются проекты по сборочному производству и организации станции сервисного обслуживания с выходом на производственную мощность сборочного производства до 1000 автомобилей в год с возможностью дальнейшего увеличения. В рамках протокола было организовано несколько визитов специалистов КАМАЗа на Кубу, разработаны перечни необходимого оборудования, определены и направлены кубинской стороне основные параметры проектов для формирования их технико-экономического обоснования.

Как отмечается, Куба относится к одному из наиболее перспективных направлений экспортных поставок продукции КАМАЗа в Латинской Америке. За время тесного многолетнего сотрудничества на Кубу было поставлено более 15 тысяч автомобилей «КАМАЗ». В 1990-х годах в связи с распадом Советского Союза поставки автомобилей в этот регион прекратились. Однако в 2009 году, благодаря госкредиту Российской Федерации, выданному правительству Кубы, а также совместной работе Внешнеторговой компании «КАМАЗ» и «Агентства по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан» были проведены мероприятия по восстановлению позиций КАМАЗа на кубинском рынке. В период с 2008 по 2013 гг. в рамках российского госкредита на Кубу было поставлено 904 автомобиля «КАМАЗ» на общую сумму 70 млн долларов США. В 2011 году для нужд Министерства сахарной промышленности Кубы поставлено 20 автопоездов для перевозки сахарного тростника. Автотехника была реализована в рамках программы восстановления отрасли и финансировалась из кубинского бюджета. Все эти машины нуждаются в качественном сервисе, поэтому открытие на Кубе новых ремонтных заводов для восстановления парка автотехники «КАМАЗ» однозначно будут востребованы среди кубинских потребителей.