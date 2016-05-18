Завод «Азия Авто» приступил к сборке новых моделей LADA

На казахстанском заводе «Азия Авто» началась сборка партии седана LADA Granta, Kalina, Priora и пятидверного внедорожника 4х4. В настоящее время с конвейера сходят предсерийные образцы автомобилей.

Как сообщили порталу «Колеса.ру» в пресс-службе предприятия, в течение двух недель будет вестись наладка оборудования и отработка технологии. В это время специалисты службы качества АВТОВАЗа оценят готовность завода в Усть-Каменогорске к серийному производству новых моделей. На июнь запланированы поставки комплектующих для выпуска предсерийных партий лифтбека LADA Granta и седана LADA Vesta, которые в настоящее время собираются на LADA Ижевск. Как сообщалось ранее, LADA Largus и XRAY встанут на конвейер «Азия Авто» предположительно во втором полугодии.

Напомним, в Казахстане ведется строительство крупнейшего автомобильного предприятия «Азия Авто Казахстан». С начала года проведена значительная часть работ по прокладке электрических сетей, обеспечению тепло-, водоснабжения и строительству дорог. Эти объекты инфраструктуры будут сданы в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.