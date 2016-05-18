LADA XRAY и Vesta интересуют европейских потребителей

Европейских потребителей интересуют российские модели LADA XRAY и Vesta, а также новая модель Renault Kaptur. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

«Такие модели, как LADA Vesta, Lada XRAY и новая модель Renault Kaptur интересуют европейских потребителей. Но здесь проблема уже корпоративная: и АВТОВАЗ и Renault являются членами глобального альянса, а российские модели могут составить серьезную конкуренцию производимым за рубежом автомобилям, которые дороже наших новинок», – цитирует Морозова агентство «ТАСС».

По словам замминистра, для российских производителей автомобилей наиболее перспективными экспортными рынками являются Северная Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

«Экспорт автомобилей в страны Европы подпадает под экспортную пошлину – в этом плане их рынок защищен. Меры поддержки российских автопроизводителей, которые мы сейчас согласовываем, позволят компенсировать им часть затрат по внутренней логистике и по адаптации продукции под требования различных рынков. К примеру, в ряде стран экологические требования к машинам – "Евро-6", у нас – "Евро-5". Это другой мотор, соответственно, его необходимо доработать. Эти затраты будут частично компенсироваться. Сейчас согласовывается соответствующий проект постановления правительства РФ», – отметил Морозов.

Напомним, в конце апреля на российском заводе французской марки Renault (один из акционеров АВТОВАЗа) началось производство абсолютно новой для марки модели Kaptur. В планах компании экспортировать этот кроссовер в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан.