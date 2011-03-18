Renault Clio стал второй по популярности моделью в Европе

Компактный хэтчбек RenaultClio по итогам февраля стал второй по популярности моделью в Европе после бессменного бестселлера VWGolf. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, «серебро» RenaultClio во многом обеспечил рекордно высокий спрос на эту модель на французском рынке, где в рамках завершившейся в конце 2010 года утилизационной программы все еще продаются автомобили по ранее выданным «эко-бонусам».

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в JATO Dynamics, в феврале самой продаваемой моделью в Европе остается Volkswagen Golf, хотя продажи этой модели по сравнению с прошлым годом несколько снизились (в основном из-за падения спроса в Германии) – на 7,9% до 33954 единиц. На второе место вышел RenaultClio, который разошелся в количестве 27293 единицы (-0,3%). Таким образом, VW Polo опустился на третью строчку с показателем 25444 проданных машины (-0,9%). Далее следует Ford Fiesta, чей результат составил 24260 автомобилей (-25,4%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Opel/Vauxhall Astra – продажи этой модели выросли на 9,1% до 21637 единиц. В «десятку» самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 207 (21571 шт., -14,9%), Opel/Vauxhall Corsa (21557 шт., +2%), Renault Megane (19931 шт., -3,1%), Fiat Punto (18263 шт., -31,1%) и VolkswagenPassat, продажи которого выросли на 35,6% до 17748 экземпляров.

Как отмечают в JATO Dynamics, рост продаж нового VWPassat, а также фейслифтинговых Opel/Vauxhall Astra и Corsa демонстрирует важность инвестиций в разработку новых продуктов.