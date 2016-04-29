Новый глава АВТОВАЗа не планирует сокращения персонала и кадровые перестановки

Сокращения персонала и кадровые перестановки менеджмента на АВТОВАЗе пока не планируются, заявил президент предприятия Николя Мор.

«Я вступил в должность всего три с половиной недели назад, так что пока никаких таких планов нет. Как вы знаете, мы продолжаем сейчас работать в четырехдневном рабочем режиме. Конечно, эта ситуация тяжела для семей (работников - прим.), потому что их доход уменьшился. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы привлечь дополнительные объемы производства и уменьшить эту проблему, но, в любом случае, ситуация очень сложная», – сказал Николая Мор, отвечая на вопрос о возможности сокращений персонала и кадровых перестановок в руководстве компании.

Напомним, АВТОВАЗ с 15 февраля 2016 года перешел на полгода на четырехдневную рабочую неделю, пишет агентство «ТАСС». Как рассказал ранее председатель профсоюза предприятия Сергей Зайцев, согласно законодательству, такой режим может вводиться не более, чем на полгода. «Будет ли он продлеваться, пока сказать сложно. Какая ситуация будет к тому времени, сейчас никакие аналитики не скажут», – отметил он. После введения четырехдневной недели зарплата работников снизилась примерно на 20%.

АВТОВАЗ на фоне падения автопродаж терпит финансовые убытки. В 2014 году завод сократил персонал примерно на 20%, в 2015 году – еще на 14%. На данный момент численность составляет порядка 44,5 тысяч человек. По итогам 2015 года АВТОВАЗ получил убыток по МСФО в 74 млрд рублей, а также отрицательный денежный поток и констатировал в отчетности, что без поддержки акционеров может быть не в состоянии обслуживать долг и продолжать операционную деятельность.