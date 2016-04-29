Минпромторг ожидает снижения российского автопрома в 2016 году на 5 - 7%

Минпромторг РФ ожидает снижения производства в российском автопроме в 2016 году на 5 - 7%, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«Если брать месяц к месяцу, то у нас снижение падения по марту на 10% по отношению к предыдущему году. Если мы берем грузовой транспорт, то у КАМАЗа рост составил 17%. Разные сегменты чувствуют себя по разному, но я думаю, что за счет эффекта от государственных мер поддержки и за счет стабилизации экономической ситуации в целом, мы должны максимально сдемпфировать снижение темпов потребления автомобильной продукции в целом по рынку и в частности по производству», – сказал Денис Мантуров, которого цитирует агентство «РИА Новости».

Он добавил, что не готов точно сказать, каков будет результат по этому году, но если и будет какое-то снижение, то оно будет явно незначительным по отношению к предыдущему году. «Я думаю, что в целом по производству это 5%. Хотелось бы верить, что мы получим нулевой эффект по сравнению с прошлым годом, но, возможно, что это будет снижение производства в пределах 5%, может быть, 7%. Не думаю, что будет больше, потому что тенденции, которые мы видим, подсказывают выход именно на такие параметры», – сказал глава Минпромторга.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за три месяца 2016 года с российских конвейеров сошло 249 тысяч легковых автомобилей – это на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 25,8 тысячи единиц, что на 15,2% выше показателя годичной давности. Выпуск автобусов в России за первый квартал 2016 года снизился на 9% до 6 тысяч единиц.