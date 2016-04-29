Land Rover Discovery Sport получил серию обновлений

Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на кроссовер Discovery Sport 2017 модельного года. Автомобиль получил немного освеженный дизайн экстерьера и новые опции. Цены на модель стартуют от 2 млн 585 тысяч рублей, сообщает CARscope.ru.

Одной из новинок стала возможность интеграции мультимедийной системы автомобиля с трекинговым приложением от Tile, которое позволит быстро находить потерянные или забытые дома важные вещи. Приложение необходимо установить на смартфон (на базе Android и iOs). Кроме того, потребуются специальные Bluetooth-ярлыки Tile, которые нужно прикрепить к предметам (например, к кошельку или сумке). Водители могут создать список самых важных предметов непосредственно на мультимедийном дисплее автомобиля, а проверка расположения этих вещей будет осуществляться автоматически после запуска приложения – нажатия соответствующей иконки на дисплее. Система сообщит, что та или иная вещь находится за пределами машины, а затем построит маршрут к последнему местоположению этой вещи. Если предметы потеряны внутри салона автомобиля, система сообщит об этом с помощью звукового сигнала.

Другим новшеством для Discovery Sport стало появление специальной серии Black, которая предусматривает элементы пакета опций Black Design, особую решетку радиатора в стиле Dynamic, черный бейдж SPORT и тонировку стекол задних дверей. Для такого кроссовера доступны три варианта цвета кузова: Silicon Silver, Yulong White и Carpathian Grey.

Также для Discovery Sport 2017 предложат опциональный пакет отделки экстерьера Graphite, включающий в себя отделку Dark Atlas для решетки радиатора, боковых вентиляционных отверстий и надписи Discovery на капоте, а также контрастную крышу цвета Corris Grey, накладки на боковые зеркала Narvik Black, колесные диски диаметром от 18 до 20 дюймов с отделкой Gloss Dark Grey.

Помимо этого кроссовер получил четыре новых «металлических» цвета кузова: Silicon Silver, Farallon Black, Carpathian Grey и Aruba.

В оснащении автомобиля появилась модернизированная мультимедийная система InControl Touch Pro с увеличенным 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем и интерфейсом как у смартфона или планшета, а также системы контроля усталости водителя, удержания в полосе движения и интеллектуальный ограничитель скорости, который распознает изменения скоростного режима и может самостоятельно повысить или снизить скорость для соответствия новому режиму.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover Россия по итогам марта реализовала 1032 автомобиля Land Rover (-8,5%). Среди актуального модельного ряда лучший результат у флагманского внедорожника Range Rover, чья реализация выросла на 46% и составила 481 автомобиль.