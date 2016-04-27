Volvo к 2025 году планирует продать 1 млн электрифицированных автомобилей

Шведский производитель премиальных автомобилей Volvo Cars к 2025 году планирует продать в общей сложности порядка 1 млн машин с использованием технологий электрификации. Компания планирует выйти на такие показатели, предлагая как минимум две гибридных версии каждой своей модели. В 2019 году Volvo намерена вывести на рынок свой первый полностью электрический автомобиль.

«Мы намеренно ставим перед собой такие амбициозные цели, – отметил, президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон. – Это будет серьезный вызов для нас, но Volvo стремится быть лидером в области технологий электрификации».

За прошедшие пять лет Volvo Cars вела активную подготовку к разработке автомобилей, в которых применяются технологии электрификации. В частности, были разработаны две абсолютно новые архитектуры для больших и компактных моделей: архитектура масштабируемой платформы (SPA) и компактная модульная архитектура (CMA). Обе платформы предусматривают создание как гибридных, так и полностью электрических автомобилей.

Более крупные модели 90-й и 60-й серий созданы на платформе SPA. В скором времени компания приступит к производству автомобилей 40-й серии на базе платформы CMA. При этом все модели получат версии на электротяге. Поставленная цель продаж в 1 млн электрифицированных автомобилей – это совокупная цифра для всех моделей.