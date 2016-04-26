Российские автозаводы останавливают конвейеры на майские каникулы

Работники калужского автозавода «ПСМА рус» (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) с 25 апреля ушли в коллективный отпуск, выпуск машин возобновится 10 мая, сообщил представитель компании. Кроме того, на предприятии продолжает действовать введенный с 1 февраля до 31 июля режим неполного рабочего времени, пишет газета «Ведомости».

В 2015 году «ПСМА рус» тоже приостанавливал выпуск автомобилей на майские праздники – с 27 апреля до 12 мая, только не в рамках коллективного отпуска, а в режиме простоя. В 2015 году мощности «ПСМА рус» были загружены лишь на 20%, а производство сократилось почти вдвое, следует из отчета «АСМ-холдинга». В январе-феврале 2016 года производство на «ПСМА рус» выросло почти на треть – до 3489 штук, но продажи марок продолжили падение.

Режим неполного рабочего времени с 15 февраля действует и на АВТОВАЗе – он тоже введен на полгода. Продажи LADA в России в I квартале упали на 17%. Обе площадки группы «АВТОВАЗ» – в Тольятти и Ижевске – не будут выпускать автомобили в перерыве между праздниками, т.е. с 4 по 6 мая, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Для части подразделений это будет перенос рабочих дней, для другой – режим простоя, пояснил он, не уточняя подробностей.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге тоже приостановит выпуск автомобилей между майскими праздниками, рассказал представитель компании: «Во время коллективного отпуска будет проводиться подготовка и переналадка оборудования в рамках подготовки к старту производства RAV4 в России».

А сотрудники производства на заводе «Рено Россия» (Москва) уйдут в коллективный отпуск с 9 по 16 мая, сообщил представитель Renault. Коллективный отпуск на заводе Nissan в Санкт-Петербурге традиционно будет летом – с 23 июля по 7 августа, простой не планируется. Петербургский завод «Хендэ мотор мануфактуринг рус» уйдет в коллективный отпуск на две недели с 4 июля. У Ford Sollers (рост продаж марки в январе – марте почти в 2 раза) тоже запланирован традиционный летний отпуск, дополнительных простоев не планируется, говорит представитель компании.

Мощности автозаводов недозагружены, оживления на рынке по-прежнему нет, поэтому некоторые предприятия логично корректируют майские каникулы, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. На более длительный срок конвейеры вряд ли будут остановлены. Компании в условиях длительного падения рынка уже подстроились под спрос за счет снижения числа рабочих дней и смен, добавляет он. К примеру, в этом году с двух смен на одну перешли заводы «GM-АВТОВАЗ» и Nissan.