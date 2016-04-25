Доля рынка новых легковых автомобилей в Москве – около 40%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам трех месяцев 2016 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в каждом субъекте РФ и позволило установить соотношение между новыми и подержанными легковыми автомобилями.

Согласно результатам исследования, наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, которая имеет самую высокую долю рынка новых легковых автомобилей в стране (38,7%). Иными словами, на каждые десять купленных машин в столице приходится четыре новые, что во многом связано с более высоким уровнем жизни. Соответственно, оставшиеся шесть автомобилей москвичи приобрели на вторичном рынке.

Самое же большое соотношение между вторичным и первичным рынками отмечено в субъектах Дальневосточного федерального округа. Это объясняется тем, что в регионы ДФО импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии. Так, максимальный такой показатель зафиксирован в Еврейской автономной области – свыше 50 раз. Именно в этом регионе доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране (менее 2%).

Отметим также, что в первом квартале нынешнего года доля первичного рынка в целом по России составила 19,4%. По вторичному рынку этот показатель равен 80,6%. Как итог, на один новый проданный легковой автомобиль в стране приходится четыре подержанных.