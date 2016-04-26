В России появится спецверсия Range Rover Evoque

Компания Jaguar Land Rover представляет ограниченную версию Range Rover Evoque Ember, которая будет доступна для заказа в России летом 2016 года.

В основе версии Range Rover Evoque Ember лежит комплектация HSE Dynamic. Крыша Firenze Red контрастирует с кузовом цвета Santorini Black, дополненного красными элементами внешнего дизайна, включая вставки переднего и заднего бампера. Другие стилистические решения версии Ember включают в себя черный бейдж EVOQUE с серебристым окаймлением на двери багажного отделения, надпись RANGE ROVER в цвете Narvik Black на капоте, а также элементы комплекта опций Black Pack: 20-дюймовые легкосплавные диски в цвете Satin Black, патрубки выхлопной системы Dynamic Black, решетку радиатора Dynamic Narvik Black, а также затемненные передние фары и задние фонари.

В салоне версии Ember сохраняется яркая цветовая схема экстерьера: автомобиль предлагается с сиденьями цвета Ebony Black с контрастной прострочкой Pimento Red, красно-черными ковриками и декоративными элементами цвета Gloss Black.

Между тем Range Rover Evoque 2017 модельного года, который будет доступен на российском рынке в ноябре 2016 года, получил новые технологии и более широкие возможности персонализации. Так, автомобиль предлагает передовую мультимедийную систему InControl Touch Pro, которая отличается 10,2-дюймовым сенсорным экраном с интуитивно-понятным управлением в стиле планшетов и домашним экраном с возможностью персональных настроек.

Новый пакет декоративных опций Graphite Design Pack доступен для Range Rover Evoque в комплектациях HSE Dynamic и Autobiography. Он включает в себя уникальные 20-дюймовые колесные диски цвета Satin Technical Grey, решетку радиатора Dynamic цвета Narvik Black с отделкой Satin Dorchester Grey, а также заглушки буксировочных колец того же цвета. Черная контрастная крыша, надпись на капоте и двери багажного отделения, затемненные передние фары и задние фонари, а также патрубки выхлопной системы Dynamic Black завершают облик моделей в комплектации HSE Dynamic.

Флагманская комплектация Autobiography получила черную отделку корпусов боковых зеркал, вентиляционных отверстий капота, окантовку противотуманных фар, вентиляционных отверстий на крыльях и декоративных элементов двери багажника.

Покупатели смогут выбрать одно из 18 цветовых решений экстерьера, включая новые премиальные цвета-металлик: Aruba, Farallon Black, Carpathian Grey и Silicon Silver.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover Россия по итогам марта реализовала 1032 автомобиля Land Rover (-8,5%). Среди актуального модельного ряда лучший результат у флагманского внедорожника Range Rover, чья реализация выросла на 46% и составила 481 автомобиль.