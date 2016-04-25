ТОП-10 рынка премиальных автомобилей в Санкт-Петербурге в марте

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам марта 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных моделей в премиальном сегменте в Санкт-Петербурге.

Согласно исследованию, самым продаваемым автомобилем премиум-сегмента в Северной столице стал не так давно дебютировавший в России Mercedes-Benz GLC-Class, объем рынка которого в марте составил 79 единиц. В тройке лидеров оказались еще и две модели баварского концерна – BMW Х5 (65 шт.; +38,3%) и BMW 3-Series (62 шт.; +59%).

На четвертой позиции рейтинга находится Mercedes-Benz C-Class, который разошелся тиражом в 54 экземпляра (+58,8%). Замкнул первую пятерку Land Rover Range Rover (51 шт.; +59,4%). В ТОП-10 питерского рынка премиальных автомобилей в марте также попали: Mercedes-Benz М-Class (44 шт.; +37,5%), Lexus NX (44 шт.; +18,9%), Audi Q7 (42 шт.; +162,5%), Volvo XC60 (35 шт.; -37,5%) и BMW X6 (33 шт.; +83,3%).