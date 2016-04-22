Hyundai Solaris – лидер рынка Южного ФО в марте

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам марта 2016 года и составило рейтинг наиболее продаваемых моделей в Южном федеральном округе.

Согласно исследованию, самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в ЮФО в первый весенний месяц стал Hyundai Solaris, показатель которого составил 680 единиц, что на 2,9% меньше, чем за тот же месяц 2015 года. На второй позиции рейтинга располагается KIA Rio, который разошелся тиражом в 654 экземпляра (+42,5%). На третье место опустилась LADA Granta (586 шт.; -34,1%), которая была лидером местного рынка в январе и феврале.

На четвертой строчке оказывается еще один представитель АВТОВАЗа – новинка LADA Vesta (446 шт.). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo с результатом 402 автомобиля (+105,1%). В ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Южном ФО в марте также попадают: LADA 4х4 (332 шт.; -6,2%), Renault Duster (282 шт.; +59,3%), Renault Logan (228 шт.; +12,3%), Chevrolet Niva (220 шт.; +33,3%) и Skoda Rapid (212 шт.; +103,8%).

Всего же объем рынка ЮФО в марте составил 8893 единицы, что на 7,8% больше, чем год назад.