Dongfeng расширил фирменную программу автокредитования

Компания «Дунфэн Мотор Рус» объявила о расширении программы DFM Finance – специальной программы кредитования на покупку новых автомобилей DFM.

На долю DFM Finance, которая была запущена в сентябре прошлого года, приходится порядка 30% всех розничных продаж. В связи с этим компания «Дунфэн Мотор Рус» приняла решение о расширении действия программы: если раньше максимальный срок кредита составлял 36 месяцев (3 года), то теперь клиенты имеют возможность оформить кредит на срок до 7 лет.

В рамках программы DFM Finance действуют специальные ставки на автомобили DFM H30 Cross и DFM S30: процентные ставки при условии оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика составляют от 7,9%. Минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости автомобиля. Сумма кредита – от 100 тысяч до 1 млн рублей, возможный срок – от 3 месяцев до 7 лет. Кредит можно оформить по двум документам. Максимальный срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2016 года российские дилеры DFM реализовали 339 автомобилей (+109%).Напомним, в настоящее время модельный ряд DFM в России включает две легковые модели – седан S30 (от 495 тыс. рублей) и хэтчбек H30 Cross (от 599 тыс. рублей). Летом 2016 года на российском рынке должны появиться кроссовер АХ7 и седан класса «В+» А30, которые в настоящее время проходят сертификацию.