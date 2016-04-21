LADA Vesta в топовой комплектации доступна для заказа

Российские дилеры LADA начали прием предзаказов на покупку седана Vesta в комплектации Luxe с пакетом Multimedia. Автомобили доберутся до дилерских центров в мае, пишет портал «Колеса.ру» со ссылкой на свои источники.

Комплектация Luxe плюс пакет Multimedia отличается от простого «Люкса» наличием мультифункционального рулевого колеса; камерой заднего вида; мультимедийной системой с семидюймовым тачскрином с навигационным комплексом, шестью динамиками, интерфейсами Aux, Bluetooth, слотом под SD-карту; круиз-контролем с ограничителем скорости. Цена на данную версию начинается от 658 тысяч рублей.

Для седана LADA Vesta доступен единственный двигатель объемом 1.6 литра мощностью 106 л.с. В пару к нему можно выбрать либо 5-ступенчатую механическую коробку передач, либо роботизированную трансмиссию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», седан LADA Vesta, продажи которого стратовали на российском рынке в ноябре прошлого года, по итогам марта впервые вошел в Топ-5 самых продаваемых моделей в России, поднявшись с 7 на 4 место. В прошлом месяце на российском рынке было продано 4595 LADA Vesta (в среднем около 148 автомобилей в сутки). Это на 55% больше, чем в феврале 2016 года и почти в три раза больше, чем в январе текущего года. Стремясь удовлетворить растущий спрос на LADA Vesta, Группа «АВТОВАЗ» наращивает производство этой модели – объем ежесуточного производства составляет около 250 автомобилей. Напомним, что продажей LADA Vesta занимаются более 300 дилеров LADA по всей стране.