КАМАЗ и «Северсталь» договорились о сотрудничестве

КАМАЗ и «Северсталь» утвердили программу сотрудничества до 2018 года, в которой определены количественные и качественные векторы работы.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в рамках очередного координационного совета крупнейшие российские компании согласовали «Программу развития конструкций автомобиля с применением новых видов металлопроката» на 2016-2018 гг. В соответствии с этим документом «Северсталь» освоит выпуск новых видов металлопроката с высокими прочностными характеристиками для производства автомобилей «КАМАЗ». В текущем году череповецкие металлурги поставят в адрес КАМАЗа 50 тысяч тонн металлопродукции.

Также стороны обсудили возможность повышения качества высокопрочных марок стали и совершенствования упаковки для эффективной защиты металла от воздействия внешних факторов во время доставки. Особое внимание было уделено вопросу импортозамещения: намечены перспективы по замене продукции зарубежных производителей, которые поставляют на российский рынок лонжероны и усилители для грузовых автомобилей.

«В условиях современной действительности и политики импортозамещения особенно важно тесное взаимодействие российских предприятий. КАМАЗ совместно с давним партнером – ПАО «Северсталь» – готов двигаться в стратегически важном на сегодня направлении по замещению зарубежных производителей и локализации производства в России», – подчеркнул заместитель генерального директора КАМАЗа по закупкам Рустам Шамсутдинов.

«Результатом наших совместных усилий станет совершенствование технологии выпуска высокопрочных марок сталей, что будет способствовать производству качественного отечественного автомобиля, востребованного на рынке», – прокомментировал другой пункт переговоров директор по продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Черняков.