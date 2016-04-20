Банк требует банкротства официального дилера Porsche в Новосибирске

Финансовая корпорация «Открытие» потребовала в Арбитражном суде Новосибирской области банкротства «Евро-Спорт Моторс» – официального дилера Porsche в Новосибирске, занимающегося продажей и техническим обслуживанием автомобилей.

Как пишет Сиб.фм со ссылкой на материалы суда, иск о банкротстве к дилерскому центру «Евро-Спорт Моторс» подан 18 апреля. Сумма исковых требований ФК «Открытие» составила почти 51,2 млн рублей. К данному моменту в арбитраже рассматриваются еще несколько исков к «Евро-Спорт Моторс» – в частности, от компаний «Балтийский лизинг», «Траст ком», «Артметалл», «Гетакрилл» и других. Причина подачи исков – неисполнение или ненадлежащее исполнение, по мнению истцов, обязательств по договорам купли-продажи или аренды. Кроме того, в районных судах Новосибирска рассматривались иски к дилеру о защите прав потребителей.

По данным системы «Контур.Фокус», генеральный директор НАО «Евро-Спорт Моторс», входящего в состав группы компаний «СЛК-Моторс», – Наталья Жданова, а стопроцентный учредитель – бизнесмен Андрей Андреев, который в апреле 2013 года скончался в московской гостинице.

Андреев также указан как совладелец ГК «СЛК-Моторс», ведущего официального дилера мировых автопроизводителей в Сибири – Toyota, Lexus и Porsche, отмечается на сайте компании. На конец 2014 года выручка «Евро-Спорт Моторс» составила 469,4 млн рублей, а группы компаний «СЛК-Моторс» в целом – 3 млрд рублей, следует из информации системы «Контур.Фокус». При этом на конец 2012 года выручка «СЛК-Моторс» достигла исторического максимума – 5,3 млрд рублей, после чего в течение двух лет снижалась.

Напомним, что в апреле 2015 года «СЛК-Моторс» продал свой дилерский центр Nissan в Новосибирске его арендатору – автохолдингу из Самары.