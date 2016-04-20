На поддержку автопрома в 2016 году будет выделено 137,7 млрд рублей

Государство продолжит оказывать поддержку отраслям промышленности, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе направит на поддержку автопрома 137,7 млрд рублей в 2016 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать поддержку отраслям, которые оказались в зоне риска. В рамках антикризисного плана в 2016 году на поддержку автопрома будет предусмотрено 137,7 млрд рублей, в том числе дополнительно – около 49 миллиардов», – цитирует главу государства агентство «ТАСС». Он также отметил, что власти России видят всю сложность текущей ситуации, связанную, в том числе, с уменьшением инвестиций в машиностроительную отрасль, снижением спроса на продукцию и т.д.

По данным Росстата, за три месяца 2016 года с российских конвейеров сошло 249 тысяч легковых автомобилей – это на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 25,8 тысячи единиц, что на 15,2% выше показателя годичной давности. Выпуск автобусов в России за первый квартал 2016 года снизился на 9% до 6 тысяч единиц.