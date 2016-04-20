АВТОВАЗ намерен максимально использовать российские комплектующие

Новый глава АВТОВАЗа Николя Мор согласился максимально использовать российские комплектующие в производстве, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Говорили о том, чтобы использовать максимально российские компоненты. Он со мной полностью согласен. Более того, у него этот опыт уже пройден в Румынии», – сказал глава Минпромторга, комментируя итоги недавно состоявшейся его встречи с Н.Мором.

Развитие автокомпонентной отрасли Д.Мантуров назвал основным вопросом, стоящим сегодня на повестке дня, пишет агентство «Финмаркет». При этом он отметил, что в прошлом году рост производства по комплектующим, невзирая на общий спад производства на 21%, составил 40%.

Также глава Минпромторга рассказал, что с руководством АВТОВАЗа была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время компания проведет отдельную встречу с российскими производителями автокомпонентов для отбора поставщиков. При этом министр подчеркнул, что речь идет как о производителях российской аутентичной продукции, так и о компаниях с иностранным капиталом, которые пришли в Россию и обеспечили необходимый уровень локализации производства.