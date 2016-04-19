Дилерская сеть Uz-Daewoo прекратит работу к концу года

Дилерская сеть Uz-Daewoo должна прекратить свою работу к концу текущего года. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор марки Ravon в России Игорь Давыдов.

Напомним, в октябре 2015 года компания «УзАвто» объявила о создании нового бренда Ravon, который пришел на смену Uz-Daewoo в связи с обновлением модельного ряда. В настоящее время марка Ravon занимается созданием собственной дилерской сети, при этом в ее состав входят как некоторые дилеры Uz-Daewoo, так и абсолютно новые партнеры.

«Нельзя ставить знак равенства между сетью Uz-Daewoo и Ravon, - сообщил аналитическому агентству «АВТОСТАТ» Давыдов. - Это разные бренды, со своими отдельными дилерскими сетями, с разными стандартами и требованиями к работе дилеров с клиентами. И если сеть Ravon сейчас активно развивается на основе современных стандартов обслуживания, то сеть Uz-Daewoo к концу текущего года должна прекратить свою работу». По словам менеджера, возможно, отдельные дилеры Uz-Daewoo еще продолжат распродажу остатков автомобилей, но это будет уже не массовым явлением.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало апреля сбытовая сеть Ravon состояла из 19 дилерских организаций. До конца лета их количество должно вырасти до 30 компаний.