Каждый четвертый автомобиль Mitsubishi продается через «МС Банк Рус»

«МС Банк Рус» по итогам первого квартала 2016 года в 2,5 раза увеличил выдачу кредитов на автомобили Mitsubishi. При этом кредитная доля в общих продажах автомобилей Mitsubishi выросла в 5 раз по сравнению с первым кварталом 2015 года и составила 25%. Кредитный портфель вырос в 3 раза за период с апреля 2015 года по апрель 2016 года, сообщает пресс-служба «МС Банк Рус».

Как отмечается, прирост происходит в основном за счет кредитного продукта «Плати легко!», доля которого в общих продажах по банку составляет 39%. Данный продукт пользуется большим спросом у клиентов Mitsubishi за счет сниженного ежемесячного платежа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mitsubishi в январе-марте реализовали 5041 автомобиль – на 48,5% меньше, чем годом ранее. Бестселлером марки в первом квартале остается внедорожник Outlander, продажи которого увеличились на 84% до 3208 штук. Как отмечается, доля этой модели в общем объеме реализации марки составила 60%. Второе место занял кроссовер Pajero Sport с показателем 775 автомобилей, а замыкает тройку самых продаваемых моделей Mitsubishi внедорожник Mitsubishi Pajero IV, разошедшийся в количестве 736 автомобилей.