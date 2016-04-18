GM отзывает более 1 млн пикапов из-за дефектов в ремне безопасности

Американский автоконцерн General Motors отзывает около 1,04 млн пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra 1500 из-за дефектов ремня безопасности. Отзыв затронет автомобили, выпущенные в 2014-2015 годах. Компания отмечает, что это не связано с авариями или травмами, полученными из-за дефектов.

GM отзывает 895232 реализованных в Соединенных Штатах автомобилей и останавливает продажу около 3 тысяч новых моделей, находящихся у дилеров. Кроме того, отзывается 142 тысячи машин за пределами США, сообщает агентство «Прайм». Как заявляют в компании, издержки, связанные с отзывами, не будут значительными.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган, США).