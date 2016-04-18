В первом квартале 2016 года продажи автомобилей в кредит выросли на 66%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провели совместное исследование по рынку автокредитования.

Согласно результатам исследования, по итогам первого квартала 2016 года количество купленных в кредит автомобилей составило 100,1 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,7% (в первом квартале 2015 года – 60,4 тыс. единиц).

Вместе с тем, доля автомобилей, купленных в кредит, в январе – марте нынешнего года составила 37,3%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то тогда этот показатель составлял 22%. Таким образом, за год доля «кредитных» автомобилей выросла на 15,3 процентных пункта.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, благодаря госпрограмме субсидирования процентных ставок, автокредитование по-прежнему остается для банков одним из наиболее привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан – одним из наиболее популярных и доступных способов приобретения автомобилей.