За последний месяц цены изменились у 28 автопроизводителей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало 47 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* цены изменились у 28 из них.

Американский Ford поднял цены практически на весь модельный ряд – в зависимости от модели удорожание составило от 1% до 3%.

Некоторые производители увеличили цены двух и более своих моделей. К примеру, у китайского Lifan выросли цены кроссоверов X60 new (на 1,4 – 2,6%) и X50 (на 1,6 – 3,7%). Японская Toyota подняла цены седана Corolla (на 2,3 – 3,1%), внедорожника Highlander (на 2,9 – 3,2%) и минивэна Alphard (на 3,0 – 4,0%). А немецкий премиум-бренд Porsche увеличил цены модели 911 (на 3,5 – 6,5%), хэтчбека Panamera (на 5,0%) и кроссовера Cayenne (на 6,5 – 11,4%). Кроме этого, у французских Citroen и Peugeot выросла стоимость сразу нескольких моделей.

Целый ряд марок увеличил стоимость только одной из своих моделей. Так, Chevrolet поднял цену внедорожника Niva (на 2,7 – 5,4%), Jaguar – седана XJ (на 7,3 – 13,1%), Suzuki – внедорожника Jimny (на 3,5 – 3,7%), Brilliance – кроссовера V5 (на 8,2%).

* За период с 15 марта по 15 апреля 2016 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.