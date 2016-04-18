Выпуск легковых машин в марте снизился на 26%

По данным Росстата, за три месяца 2016 года с российских конвейеров сошло 249 тысяч легковых автомобилей – это на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в марте было выпущено порядка 100 тысяч машин, что на 25,9% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в прошлом месяце начал производство пятидверной LADA 4х4 Urban. А на производственной площадке LADA Ижевск изготовлена 15-тысячная LADA Vesta с момента старта производства в сентябре прошлого года.

Что касается сборки иномарок, «Автотор» начал выпуск четвертого поколения кроссовера KIA Sportage. Петербургский завод Hyundai запустил тестовую сборку нового компактного кроссовера Hyundai Creta, серийное производство которого стартует в третьем квартале 2016 года. Кроме того, двигательный завод Ford Sollers в Елабуге изготовил 5-тысячный двигатель с момента открытия предприятия в сентябре 2015 года.