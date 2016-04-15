Fiat 500 вошел в десятку европейских бестселлеров

Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам марта вошел в Топ-10 европейских бестселлеров, показав при этом лучшую положительную динамику. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, локомотивами роста продаж этого ситикара стали рынки Италии, Франции и Испании.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в марте остается Volkswagen Golf, продажи которого составили 43,5 тыс. машин (+4%). На второе место вышла Ford Fiesta, чья реализация снизилась на 12% до 36,7 тыс. автомобилей. Третий результат показала Renault Clio, на которой остановили свой выбор 28,1 тыс. европейских покупателей (-4%). Далее идет Volkswagen Polo – продажи этой модели составили 27,6 тыс. единиц (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ford Focus, разошедшийся тиражом 24,7 экземпляров (-6%). В Топ-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (23,4 тыс. шт., +2%), Nissan Qashqai (23,1 тыс. шт., -4%), Fiat 500 (22,3 тыс. шт., +13%) и Opel/Vauxhall Astra (20,3 тыс. шт., +10%).