Мировой авторынок в марте вырос на 3% до 8 млн 840 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн машин. По итогам трех месяцев 2016 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 2,2% до 22 млн 666 тыс. единиц, гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в марте было реализовано 2 млн. 444 тыс. машин (+8,9%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 594 тыс. машин, что на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом. Продолжают расти продажи автомобилей в странах Западной Европы – в прошлом месяце на 4,7% до 1 млн 828 тыс. машин. При этом новый абсолютный рекорд зафиксирован в Великобритании, а наилучшую динамику роста показала Италия. Автомобильные рынки стран Восточной Европы, похоже, приближаются «ко дну» – по итогам марта падение составило всего 0,7% до 336,9 тыс. автомобилей. При этом наихудший результат по-прежнему на счету России (-10%), хотя динамика с каждым месяцем продолжает улучшаться. В Южной Америке местные дилеры продали 227,3 тыс. машин, что на 16,5% меньше, чем в марте прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (614,9 тыс. шт., -9,5%), Канаду (175 тыс. шт., +9,3%) и Корею (170,5 тыс. шт., +16%).