Рынок люксовых автомобилей в марте упал на 31%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент Luxury. По итогам марта 2016 года объем этого рынка составил 122 единицы. Это на 31% хуже показателя годичной давности.

Три четверти от общего объема рынка люксовых автомобилей в стране приходится на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая заменила ушедший в историю люксовый бренд Maybach. Так, в прошлом месяце обладателями Mercedes-Benz Maybach S-Class стал 91 житель России – на 35% меньше, чем год назад. Далее в списке предпочтений россиян идет Bentley (14 шт.; -7%), на долю которого приходится 11%. Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce (9 шт.; -31%) с долей, равной 7%. Также на российских дорогах в марте появилось 4 новых Maserati и по 2 – Ferrari и Lamborghini.

Как отмечает директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, падение рынка люксовых автомобилей в минувшем месяце связано с высокой сравнительной базой прошлого периода. Именно год назад – в марте 2015-го – был зафиксирован пик продаж в сегменте Luxury (176 шт.). Хотя если рассматривать статистику за первый квартал 2016 года, то рынок люксовых автомобилей в стране все еще показывает рост (+25% до 304 шт.).