В Тольятти открылся завод «Атсумитек Тойота Цусе Рус»

Японская компания «Атсумитек Тойота Цусе Рус» 13 апреля открыла завод в особой экономической зоне «Тольятти». Предприятие производит привод управления механизмом переключения передач для автомобильной промышленности.

Напомним, компания «АТТР» стала резидентом ОЭЗ в июле 2013 года. Спустя год начались строительные работы, и в ноябре 2015-го завод уже выпускал готовую продукцию в тестовом режиме. Потребителями автокомпонентов являются альянс АВТОВАЗ-Renault-Nissan, компании ОАГ в Ижевске и завод ГАЗ в Нижнем Новгороде. В планах компании – к 2017 году выйти на производственную мощность в 700 тыс. единиц готовой продукции в год.

Президент Atsumitec Co., Ltd Накаджима Казуми отметил, что предприятие «АТТР» стало для компании восьмым заводом в мире и первым в России. «Мы надеемся, что сможем внести свой вклад в развитие автопрома в России и также рассматриваем возможность экспорта наших автокомпонентов за рубеж в ближайшем будущем».