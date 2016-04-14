Рынок новых легковых автомобилей в Москве в марте показал падение на 4%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам марта 2016 года. Согласно результатам исследования, в марте объем рынка Москвы составил 17,1 тыс. единиц, что на 4,3% меньше, чем год назад.

Лидерство на столичном рынке в первый весенний месяц сохранил Hyundai Solaris, показатель которого составил 1027 автомобилей – на 12,7% ниже результата марта 2015 года. За ним следует KIA Rio, который разошелся тиражом в 981 экземпляр и показал рост на 56%. На третьей позиции оказывается Skoda Rapid с 612 машинами (+40%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Polo (535 шт.; +26,8%) и Skoda Octavia (440 шт.; -21%). В ТОП-10 столичного рынка в марте также попали: Toyota RAV4 (410 шт.; +39,5%), Renault Duster (396 шт.; +11,2%), Nissan X-Trail (377 шт.; +6,2%), Toyota Camry (370 шт.; -3,1%) и KIA Cee’d (353 шт.; +23%).

Отметим также, что по итогам первого квартала 2016 года рынок новых легковых автомобилей в Москве показывает рост на 2,8% (до 48,5 тыс. шт.).