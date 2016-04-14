Honda отзывает в России более 200 автомобилей CR-V

Компания «Хонда Мотор РУС» 13 апреля объявила о проведении отзыва 202 автомобилей Honda CR-V, реализованных с 20 июля 2013-го по 30 июля 2015 года. Причиной отзыва послужила вероятность срабатывания подушки безопасности непредусмотренным образом вследствие ошибки при производственном процессе, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные дилеры «Хонда Мотор РУС» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В рамках отзывной кампании на всех транспортных средствах будет выполнена замена комплекта газогенератора подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.