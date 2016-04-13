Скончался гендиректор Jaguar Land Rover Россия Артем Гусаров

Сегодня ночью после тяжелой болезни скончался Артем Гусаров, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Беларусь, Казахстан. Заняв эту должность с 1 октября 2015 года, он успешно и эффективно осуществлял руководство компанией, несмотря на сложную экономическую ситуацию на российском рынке. Под его управлением в этот непростой период Jaguar Land Rover Россия выполнила все поставленные перед компанией задачи и продолжила свое стремительное развитие.

Артем Гусаров являлся высоким профессионалом и признанным экспертом автомобильной отрасли в России, обладая 20-летним опытом работы в данной сфере. До компании Jaguar Land Rover на протяжении четырех лет Артем Гусаров занимал позицию управляющего директора в компании KIA Motors RUS. Кроме того, в течение последних десяти лет Артем Гусаров занимал руководящие позиции в таких компаниях, как Chevrolet Europe и General Motors CIS.