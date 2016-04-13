ГК «МАКС Моторс» отказалась от дилерства LADA

Группа компаний «МАКС Моторс» по собственной инициативе больше не является официальным дилером LADA в Новосибирске.

Как пишет «Континент Сибирь online», информация о возможном отказе «МАКС Моторс» от бренда LADA появилась в феврале текущего года, когда «МАКС Моторс» исчезла из списка дилеров на сайте АВТОВАЗа, а в свою очередь на официальном сайте авторитейлера перестала числиться LADA. Эти два обстоятельства дали основания предполагать, что дилерский договор между АВТОВАЗом и «МАКС Моторс» вероятно не продлен.

В группе компаний на тот момент опровергали появившуюся информацию о расторжении дилерского договора с АВТОВАЗом, отмечая, что с заводом на тот момент велись переговоры о формах дальнейшего партнерства. Вместе с тем, в итоге руководство «МАКС Моторс» приняло решение временно прекратить работу с LADA в качестве официального дилера. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

«Дилерский договор был продлен и подписан со стороны АВТОВАЗа, при этом нам не удалось достичь конструктивного соглашения о сроках приведения дилерского центра к новым стандартам: замена плитки, внешней и внутренней идентификации», – поясняет пресс-секретарь «МАКС Моторс» Михаил Фокин. По его словам, дилер исходил из реалий рынка и обозначил срок до конца этого года. В свою очередь АВТОВАЗ хотел получить дилерский центр по новым стандартам уже через два месяца – срок, который рассматривался «МАКС Моторс» как недостижимый в текущих условиях рынка. Это и послужило причиной инициативы «МАКС Моторс» уйти из дилерской сети LADA. Вместе с тем, ставить окончательную точку в отношении LADA еще рано. В «МАКС Моторс» не исключают, что со временем могут вернуться к этому вопросу, поскольку решение о приостановке партнерства было принято самим авторитейлером, а не АВТОВАЗом, который был готов к продолжению сотрудничества.

Кроме Новосибирска ГК «МАКС Моторс» ранее являлась официальным дилером LADA в городе Белово Кемеровской области. Дилерский центр был открыт в 2013 году. По данным АВТОВАЗа, «МАКС Моторс» переуступил дилерство по LADA в Белово компании «Авто Град», представляющей интересы завода в Кемерове. Как отмечает Сергей Ильинский, «Авто Град» арендует здание автосалона LADA в Белово. Таким образом, дилером Lada в этом городе «МАКС Моторс» также больше не является.