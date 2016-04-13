Продажи автомобилей LADA в Германии выросли на 18%

По итогам первого квартала 2016 года спрос на автомобили марки LADA в Германии увеличился на 18%. Об этом свидетельствуют данные немецкой государственной организации Kraftfahrt-Bundesamt, отвечающей в том числе и за учет автомобилей.

Несмотря на заметное увеличение спроса, абсолютные цифры продаж АВТОВАЗа в Германии по-прежнему очень скромны, пишет портал Wroom.ru. Так, за три месяца в стране продано 355 машин марки, в то время как за тот же период прошлого года дилеры реализовали 300 автомобилей LADA.

Интерес к старой «Ниве» стабилен: в течение первого квартала немцы приобрели 269 внедорожников, что на 3% больше, чем в прошлом году. А вот спрос на седан LADA Granta увеличился более чем в два раза, до 86 единиц (за первый квартал прошлого года было реализовано только 37 таких машин). LADA Kalina, еще одна модель АВТОВАЗа, официально представленная на немецком рынке, в официальной статистке не упоминается.

По итогам 2016 года АВТОВАЗ вполне может заметно улучшить свой прошлогодний результат на немецком рынке – 1181 проданный автомобиль. А в более отдаленной перспективе привлечь новых покупателей смогли бы новые модели LADA Vesta и XRAY, но с их выходом на европейский рынок пока нет определенности.