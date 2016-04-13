Volvo обновила оснащение автомобилей 2017 модельного года

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на обновленные автомобили Volvo 2017 модельного года, которые поступят в продажу в июне 2016 года. Обновленная линейка автомобилей Volvo 2017 модельного года, доступных для заказа в России, включает шесть моделей 40-й, 60-й и 90-й серий: хэтчбек V40 Cross Country, седаны S60 и S60 Cross Country, внедорожный универсал V60 Cross Country, компактный кроссовер XC60 и внедорожник класса «люкс» XC90. Также осенью 2016 года ожидается начало поставок абсолютно нового седана бизнес-класса Volvo S90. В связи со скорой сменой поколений и окончанием производства из модельной гаммы Volvo исчезают модели ХС70 и S80.

Уже в базовой комплектации внедорожник XC90 2017 модельного года получит технологию «автопилота» Pilot Assist II, которая позволяет водителю использовать режим полуавтономного управления на скорости до 130 км/ч на трассах с хорошо различимой дорожной разметкой. При этом для функционирования данной системы больше не требуется впереди идущий автомобиль. Кроме того, начиная с 2017 модельного года, Volvo XC90 с двигателем D5 будет предлагаться с технологией PowerPulse, обеспечивающей более мощные ускорения в начале движения, практически устраняя провал тяги при трогании или при резком нажатии на педаль акселератора во время движения на первой или второй передаче.

Система предотвращения схода машины с дороги использует подруливающий эффект, помогая удержать автомобиль на полосе. Стандартная для всех моделей Volvo система City Safety также получила развитие – в моделях 90-й серии эта система включает функцию обнаружения крупных животных, которая теперь также входит в стандартное оснащение автомобиля.

Также начиная с 2017 модельного года для всех версий семиместного XC90 будет доступна отделка потолка текстилем Nubuck, включая стойки A/B/C, дверные ручки (передние и задние двери) и солнцезащитные козырьки из кожи. В салоне внедорожника появился второй USB-порт - рядом с разъёмом AUX, под подлокотником.

В 2017 модельном году модели 60-й серии получат четырехцилиндровый бензиновый двигатель T5 (245 л.с. и 350 Нм) с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Компания предложит также новые диски: 18-дюймовые диски для S60 и XC60, а также 20-дюймовые диски для XC60. Для модификаций R-Design будет доступен выбор нового поколения дисков размером 19 и 20 дюймов. Для моделей 60-й серии также предлагаются три новых цвета окраски кузова. Для всей 60-й серии станет доступным светло-бежевый Luminous Sand, для XC60, S60 и V60 Cross Country – голубой Mussel Blue. S60 и XC60 R-Design можно будет заказать в голубой окраске Bursting Blue, а для V60 Cross Country теперь будет доступен красный цвет Passion Red.

Добавим также, что начиная с 2017 модельного года все модели Volvo в России могут быть оснащены обновленным приложением Volvo On Call, которое теперь работает с такими устройствами как Apple Watch и Android Wear и обеспечивает подключение Microsoft Band 2, предоставляя голосовое управление определенными функциями при использовании смартфонов на базе ОС Windows 10.