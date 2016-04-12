Mitsubishi в I квартале увеличила продажи электромобилей i-Miev в России

Компания «ММС Рус» в первом квартале 2016 года реализовала на российском рынке 10 электромобилей Mitsubishi i-Miev против 2 машин за аналогичный период прошлого года. Всего с момента старта продаж в России было продано 269 автомобилей модели Mitsubishi i-Miev, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

«В текущих условиях российского рынка спрос на электромобили остался на высоком уровне. Данные результаты дают все предпосылки для дальнейшего динамичного развития экологически чистого транспорта, и несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы планируем продолжать продвигать электромобили на российском рынке в ближайшее годы», – заявил президент и исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Такаи.

Напомним, Mitsubishii-MiEV вышел на российский рынок в 2011 году и стал первым электромобилем, официально продаваемым в нашей стране. i-MiEV оснащен электромотором мощностью 67 л.с., способен развивать максимальную скорость до 130 км/ч и на полном заряде преодолевать расстояние до 150 км.