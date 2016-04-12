Tesla построит сеть электрозаправок в России

Американский производитель электромобилей Tesla в 2016 году планирует создать сеть фирменных зарядных станций Supercharger на территории России. Как следует из информации, размещенной на сайте компании, до конца года пять зарядных станций откроются на северо-западе России: под Москвой, в Санкт-Петербурге и Твери, на автотрассе М-9 «Балтия» у границы Тверской и Псковской областей, а также на трассе М-10 «Россия» рядом с Великим Новгородом.

Как пишет «Российская газета», представители Tesla оказались недоступны для комментариев, но можно предположить, что таким образом компания собирается обеспечить возможность быстрой подзарядки аккумуляторов для владельцев Tesla из Европы, путешествующих на автомобиле в Москву, Санкт-Петербург и по «Золотому Кольцу» (оно входит в зону досягаемости новых станций).

По данным производителя, Supercharger за полчаса заряжает аккумулятор Tesla Model S настолько, чтобы проехать 270 км – в 10 раз больше, чем при зарядке от бытовой сети. Этот тип зарядки бесплатный. В 2013 году компания продемонстрировала быструю перезарядку автомобиля путем замены аккумуляторных батарей. В США такая услуга обходится в 80 долларов.

На полностью заряженном аккумуляторе электромобили Tesla могут проехать, в зависимости от модификации, 330-420 км. По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2016 года в России числится 152 автомобиля Tesla. При этом в 2015 году продажи электромобилей Tesla в России упали на 29,3% до 58 единиц. В отсутствие зарядных станций Supercharger владельцы вынуждены пополнять запас энергии на платных заправках других компаний либо от бытовой сети.