Британский авторынок в марте установил абсолютный рекорд

Британский авторынок в марте вырос на 5,3% и составил 518707 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это абсолютный рекорд за всю историю британского авторынка и всего лишь третий случай, когда месячные продажи автомобилей превысили полумиллионную отметку. По итогам первых трех месяцев 2016 года реализация легковых автомобилей в Великобритании увеличилась на 5,1% до 771780 единиц.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в марте остается Ford, реализовавший 60349 автомобилей (-4,9%). На втором месте идет британский Vauxhall, продажи которого увеличлись на 6,6% и составили 51902 машин. Третий результат показал Volkswagen – 38694 проданных автомобиля, что соответствует уровню прошлого года. Замыкают пятерку лидеров две немецкие премиум-марки – BMW (32470 шт., +20,6%) и Audi (30483 шт., +4,6%).