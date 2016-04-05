Chery в марте увеличила продажи в России на 37%

Российские дилеры Chery в марте реализовали 620 автомобилей, что на 37% выше показателя годичной давности. По итогам первого квартала 2016 года продажи марки в России составили 1343 машины (+23%).

Как отмечается, компания Chery продолжает укрепляться в самом популярном на российском рынке сегменте SUV. На автомобили Tiggo FL и Tiggo 5 пришлось 58% в общих продажах марки в марте текущего года. Кроссоверы успешно продаются параллельно, поскольку имеют различные технические параметры и ориентированы на разные аудитории потребителей. Chery намерена продолжить наращивать свою долю в сегменте компактных кроссоверов.

Для поддержки продаж в первом квартале 2016 года компания «Чери Автомобили Рус» инициировала ряд выгодных маркетинговых и кредитных программ. В рамках Chery Finance совместно с партнерами «ЮниКредит Банком» и «Русфинанс Банком» более 16% автомобилей Chery было реализовано в кредит по спецпрограммам. Наиболее популярная программа «Золотой стандарт»: при сроках кредита до 5 лет и первоначальным взносе от 20%, кредитная ставка составит от 10% годовых в рублях. Программа кредитования распространяется на новые автомобили Chery Tiggo FL 1.8. Данное предложение действует до 30 апреля 2016 года.

В планах представительства марки Chery в России во втором квартале 2016 года выйти на рынок автомобилей с пробегом, запустив федеральную программу Chery Trade-In. По условиям программы владельцы любых автомобилей смогут приобрести новый автомобиль марки Chery в зачет автомобиля с пробегом.