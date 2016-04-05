Около 30% автомобилей Peugeot и Citroen в I квартале были проданы в кредит

Компания «Пежо Ситроен Рус» совместно с собственным банком «Банк ПСА Финанс Рус» в I квартале 2016 года реализовала 29% автомобилей в кредит по специальным программам Peugeot Finance и Citroen Financial Services (Peugeot – 27%, Citroen – 31%).

Citroen С4 Sedan и Peugeot 408 российской сборки по-прежнему являются наиболее популярными моделями, чему способствует программа льготного кредитования, сообщает пресс-служба «Пежо Ситроен Рус».

«Банк ПСА Финанс Рус» в рамках программ Peugeot Finance и Citroen Financial Services предлагает специальные кредитные программы на весь модельный ряд марок Peugeot, Citroen и DS в России. Все представленные на рынке модели доступны для покупки в кредит на выгодных условиях, как, например, специальное кредитное предложение с маркетинговой ставкой 0% на 12, 24 и 36 месяцев на Peugeot 408 и Citroen С4 Sedan действует c конца марта 2015 года.